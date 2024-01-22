Туск розповів, хто заслуговує "найтемнішого місця в пеклі" у ставленні до України

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва у понеділок засудив тих, хто у питанні російсько-української війни намагається зберігати нейтралітет.

Про це він сказав на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні будь-хто у вільному світі, хто прикидається нейтральним, зберігає однакову дистанцію або представляє її щодо України та Росії, заслуговує на найтемніше місце в політичному пеклі" – сказав польський прем'єр-міністр.

Туск додав, що вся Україна бореться за безпеку всього вільного світу.

"Це не гасло. Це не порожні слова про те, що тут вирішується доля вільного світу", – додав Дональд Туск.

За підсумками візиту Туска стало відомо, що Польща приєдналася до декларації країн Групи семи про "гарантії безпеки" для України. Обидві країни розпочнуть роботу над двосторонньою безпековою угодою.

Також Туск запевнив, що Польща підтримає швидкий вступ України в ЄС.

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