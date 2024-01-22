Туск рассказал, кто заслуживает "самого темного места в аду" за отношение к Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев в понедельник осудил тех, кто в вопросе российско-украинской войны пытается сохранять нейтралитет.

Об этом он сказал на брифинге с президентом Владимиром Зеленским, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня любой в свободном мире, кто притворяется нейтральным, сохраняет одинаковую дистанцию или представляет ее в отношении Украины и России, заслуживает самое темное место в политическом аду", – сказал польский премьер-министр.

Туск добавил, что вся Украина борется за безопасность всего свободного мира.

"Это не лозунг. Это не пустые слова о том, что здесь решается судьба свободного мира", – добавил Дональд Туск.

По итогам визита Туска стало известно, что Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о "гарантиях безопасности" для Украины. Обе страны начнут работу над двусторонним соглашением по безопасности.

Также Туск заверил, что Польша поддержит быстрое вступление Украины в ЕС.

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