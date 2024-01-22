Туск: Ніхто в Польщі не сумнівається, що ми повинні підтримувати Україну

Глава уряду Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва запевнив, що у сусідній країні немає сумнівів у необхідності підтримувати Україну у війні проти Росії.

Про це він сказав після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, його заяву наводить канцелярія прем’єр-міністра Польщі, повідомляє "Європейська правда".

Туск зазначив, що на зустрічі із Зеленським йшлося про польсько-українські відносини.

"В одному ніхто в Польщі не має жодних сумнівів, що ми повинні підтримувати Україну, тому що на кону стоїть і наша безпека", – сказав глава польського уряду.

Він додав, що Україна не самотня у війні. "Ви не самотні, ця боротьба за цінності відбувається в усьому світі", – сказав Туск.

Він також наголосив, що "глибоко вірить" у місію Зеленського принести в Європу та Україну мир. "Сьогодні у світі немає більш авторитетного політика, який би працював заради миру, ніж президент Зеленський", – заявив Туск.

Туск, прибувши до Києва, заявив, що в українсько-польських відносинах є конфлікти інтересів, але ці проблеми слід вирішити якомога швидше.

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