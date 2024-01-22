Посол Британії: Події на Чорному морі стали справді перемогою України

Посол Британії в Україні Мартін Гарріс вважає минулорічні події на Чорному морі справжньою перемогою України, яка мала геостратегічний і економічний ефект.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Це дуже велике досягнення. Ми вважаємо, що ЗСУ зруйнували практично 20% російського флоту. І ви також відігнали російський флот на 300 кілометрів з Севастополя – до Новоросійська", – сказав дипломат.

У результаті дій українських Збройних сил захід Чорного моря відкрився для українського експорту.

"Новий коридор працює. Це не тільки зерновий коридор, це коридор для всіх товарів української економіки", – зауважив Гарріс.

Внаслідок цього, додав посол, минулого року в України було зростання економіки 4,8% – набагато більше за прогноз МВФ.

"Це досягнення ЗСУ мало геостратегічний і економічний ефект. Я думаю, що це був дуже важливий момент у 2023 році… Те, що сталося у Чорному морі – це насправді перемога України", – констатував дипломат.

Нагадаємо, в минулому році Велика Британія та Норвегія очолили Коаліцію морських сил і засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських спроможностей України.

Повне інтерв’ю з послом дивіться на нашому Youtube-каналі.