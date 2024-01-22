Посол Британии: События на Черном море действительно стали победой Украины

Посол Великобритании в Украине Мартин Харрис считает прошлогодние события на Черном море настоящей победой Украины, которая имела геостратегический и экономический эффект.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Это очень большое достижение. Мы считаем, что ВСУ разрушили практически 20% российского флота. И вы также отогнали российский флот на 300 километров от Севастополя – в Новороссийск", – сказал дипломат.

В результате действий украинских Вооруженных сил запад Черного моря открылся для украинского экспорта.

"Новый коридор работает. Это не только зерновой коридор, это коридор для всех товаров украинской экономики", – отметил Харрис.

Вследствие этого, добавил посол, в прошлом году в Украине был рост экономики 4,8% – намного больше прогноза МВФ.

"Это достижение ВСУ имело геостратегический и экономический эффект. Я думаю, что это был очень важный момент в 2023 году... То, что произошло в Черном море – это на самом деле победа Украины", – констатировал дипломат.

Напомним, в прошлом году Великобритания и Норвегия возглавили Коалицию морских сил и средств, которая будет отвечать за усиление военно-морских возможностей Украины.

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