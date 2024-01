Міністр оборони України Рустем Умєров після телефонної розмови з бельгійською колегою Людівін Дедондер повідомив, що Бельгія у цьому році виділить 611 мільйонів євро військової допомоги Україні.

Про це Умєров розповів у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Глави оборонних відомств обговорили останні події на фронті та перспективи оборонного співробітництва між країнами.

"Високо ціную непохитну підтримку Бельгією України. Цього року Бельгія надасть 611 мільйонів євро військової допомоги і має довгострокове зобов'язання підтримувати модернізацію наших збройних сил", – зауважив міністр.

Умєров також подякував за участь Бельгії в коаліції з посилення військово-повітряних сил, зокрема в програмі підготовки пілотів.

