Бельгия в этом году выделит 611 миллионов евро военной помощи Украине – Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров после телефонного разговора с бельгийской коллегой Людивин Дедондер сообщил, что Бельгия в этом году выделит 611 миллионов евро военной помощи Украине.

Об этом Умеров рассказал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Главы оборонных ведомств обсудили последние события на фронте и перспективы оборонного сотрудничества между странами.

"Высоко ценю непоколебимую поддержку Бельгией Украины. В этом году Бельгия предоставит 611 миллионов евро военной помощи и имеет долгосрочное обязательство поддерживать модернизацию наших вооруженных сил", – отметил министр.

Умеров также поблагодарил за участие Бельгии в коалиции по усилению военно-воздушных сил, в частности в программе подготовки пилотов.

