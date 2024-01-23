У Білорусі пройшли масові рейди проти рідних політв’язнів та колишніх бранців

Білоруський КДБ у вівторок провів масові рейди проти колишніх політв'язнів і родичів теперішніх політичних бранців.

Про це повідомило незалежне білоруське видання Zerkalo, пише "Європейська правда".

Про масові рейди КДБ у різних містах Білорусі вранці 23 січня повідомив співзасновник Білоруського фонду солідарності BYSOL Андрій Стрижак.

Правозахисники з організації "Вясна" заявили, що за підсумком рейдів їм відомо про 37 затриманих.

За інформацією одного з джерел видання, сьогодні вранці силовики прийшли до його знайомої. Жінка є дружиною політв'язня і її телефон зараз недоступний.

Співрозмовник видання не знає, представниками якого відомства є силовики. За його даними, "візит" пов'язаний із тим, що жінка перебувала в закритому чаті, де спілкуються близькі політв'язнів і колишні політв'язні. Назву чату не вказують з міркувань безпеки.

"Там вони обговорюють побутові питання, що в передачу покласти, який одяг можна. Мені сказали, що прийшли до багатьох із цього чату. Особливо цікавилися тими, хто, мабуть, у чаті писав про допомогу фонду BYSOL", – зазначив співрозмовник видання.

Про схожу ситуацію в редакцію повідомили рідні ще одного з політв'язнів. До батьків одного чоловіка також прийшли силовики, які цікавилися "допомогою з-за кордону".

За інформацією Стрижака, серед затриманих – колишні політв'язні та їхні родичі.

Правозахисники повідомляють, що в постановах силовиків фігурують статті про фінансування екстремістських формувань та участь у них.

Крім того, у вівторок вдень у телеграм-каналі "Вясни" з'явилася інформація про те, що 16 січня проєкт INeedHelpBY визнано екстремістським формуванням. Ініціатива INeedHelpBY допомагає продуктами тим, хто постраждав від політичних репресій і перебуває у важкій фінансовій ситуації.

Чи пов'язані сьогоднішні затримання з цією ініціативою, правозахисники сказати не можуть. Повної інформації про обшуки у них поки що немає.

Нагадаємо, торік у Білорусі нобелівського лауреата Олеся Біляцького, правозахисника "Вясни", засудили до 10 років колонії.

Біляцький спільно з українським "Центром громадянських свобод" та російською правозахисною організацією "Меморіал" став лауреатом Нобелівської премію миру 2022 року.