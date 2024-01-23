В Беларуси прошли массовые рейды против политзаключенных и их родных

Белорусский КГБ во вторник провел массовые рейды против бывших политзаключенных и родственников нынешних политических узников.

Об этом сообщило независимое белорусское издание Zerkalo, пишет "Европейская правда".

О массовых рейдах КГБ в разных городах Беларуси утром 23 января сообщил соучредитель Белорусского фонда солидарности BYSOL Андрей Стрижак.

Правозащитники из организации "Вясна" заявили, что по итогам рейдов им известно о 37 задержанных.

По информации одного из источников издания, сегодня утром силовики пришли к его знакомой. Женщина является женой политзаключенного и ее телефон сейчас недоступен.

Собеседник издания не знает, представителями какого ведомства являются силовики. По его данным, "визит" связан с тем, что женщина находилась в закрытом чате, где общаются близкие политзаключенных и бывшие политзаключенные. Название чата не указывается из соображений безопасности.

"Там они обсуждают бытовые вопросы, что в передачу положить, какую одежду можно. Мне сказали, что пришли ко многим из этого чата. Особенно интересовались теми, кто, видимо, в чате писал о помощи фонда BYSOL", – отметил собеседник издания.

О похожей ситуации в редакцию сообщили родные еще одного из политзаключенных. К родителям одного мужчины также пришли силовики, которые интересовались "помощью из-за рубежа".

По информации Стрижака, среди задержанных – бывшие политзаключенные и их родственники.

Правозащитники сообщают, что в постановлениях силовиков фигурируют статьи о финансировании экстремистских формирований и участии в них.

Кроме того, во вторник днем в телеграм-канале "Вясны" появилась информация о том, что 16 января проект INeedHelpBY признан экстремистским формированием. Инициатива INeedHelpBY помогает продуктами тем, кто пострадал от политических репрессий и находится в тяжелой финансовой ситуации.

Связаны ли сегодняшние задержания с этой инициативой, правозащитники сказать не могут. Полной информации об обысках у них пока нет.

Напомним, в прошлом году в Беларуси нобелевского лауреата Алеся Беляцкого, правозащитника "Вясны", приговорили к 10 годам колонии.

Беляцкий совместно с украинским "Центром гражданских свобод" и российской правозащитной организацией "Мемориал" стал лауреатом Нобелевской премии мира 2022 года.