Апеляція залишила в силі вирок убивці мера Гданська Павла Адамовича

Апеляційний суд у Гданську 23 січня залишив у силі довічне ув’язнення Стефана Вільмонта, якого суд першої інстанції визнав винним у резонансному вбивстві мера Гданська Павла Адамовича у 2019 році.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Для винесення вироку 31-річний Вільмонт був доставлений з-під варти, де перебував з моменту скоєння злочину в січні 2019 року. Апеляцію на попередній вирок подав захисник підсудного, який наполягав, що Адамович був випадковою жертвою.

Суд вказав, що у справі про вбивство мера Гданська "абсолютно неможливо втекти від політики", й звернув увагу на величезний масив доказів слідства.

Відхиляючи апеляцію захисту Вільмонта, судді наголосили, що той у розмовах із іншими ув’язненими чітко виявляв свої політичні вподобання, критикуючи раніше опозиційну "Громадянську коаліцію" за те, що вона "захопила суди", й сподіваючись поїхати "на південь", тому що "там при владі інша партія".

"Жодним чином не можна стверджувати, що президент Павел Адамович став випадковою жертвою обвинуваченого", – заявив апеляційний суд Гданська, чий вирок є остаточним.

Нагадаємо, вбивство мера Гданська Павла Адамовича сталося 13 січня 2019 року під час фінального концерту Великого різдвяного благодійного оркестру.

Вільмонт безперешкодно вибіг на сцену та завдав Адамовичу кілька ножових ударів. Потім чоловік взяв мікрофон і звернувся до глядачів, заявивши, що невинно відсидів у в’язниці, а опозиційна "Громадянська платформа" його катувала. Саме тому він нібито і напав на Адамовича.

Лікарі не змогли врятувати життя мера Гданська, і 14 січня Адамович помер. Вбивство багаторічного мера Гданська, який перебував на посаді з 1998-го, вбивство відбулось на тлі кампанії перед місцевими виборами й набуло політичного характеру.

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