Апелляция оставила в силе приговор убийце мэра Гданьска Павла Адамовича

Апелляционный суд в Гданьске 23 января оставил в силе пожизненное заключение Стефана Вильмонта, которого суд первой инстанции признал виновным в резонансном убийстве мэра Гданьска Павла Адамовича в 2019 году.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Для вынесения приговора 31-летний Вильмонт был доставлен из-под стражи, где находился с момента совершения преступления в январе 2019 года. Апелляцию на предыдущий приговор подал защитник подсудимого, который настаивал, что Адамович был случайной жертвой.

Суд указал, что в деле об убийстве мэра Гданьска "абсолютно невозможно убежать от политики", и обратил внимание на огромный массив доказательств следствия.

Отклоняя апелляцию защиты Вильмонта, судьи отметили, что тот в разговорах с другими заключенными четко проявлял свои политические предпочтения, критикуя ранее оппозиционную "Гражданскую коалицию" за то, что она "захватила суды", и надеясь уехать "на юг", потому что "там у власти другая партия".

"Никоим образом нельзя утверждать, что президент Павел Адамович стал случайной жертвой обвиняемого", – заявил апелляционный суд Гданьска, чей приговор является окончательным.

Напомним, убийство мэра Гданьска Павла Адамовича произошло 13 января 2019 года во время финального концерта Большого рождественского благотворительного оркестра.

Вильмонт беспрепятственно выбежал на сцену и нанес Адамовичу несколько ножевых ударов. Затем мужчина взял микрофон и обратился к зрителям, заявив, что невинно отсидел в тюрьме, а оппозиционная "Гражданская платформа" его пытала. Именно поэтому он якобы и напал на Адамовича.

Врачи не смогли спасти жизнь мэра Гданьска, и 14 января Адамович умер. Убийство многолетнего мэра Гданьска, который находился в должности с 1998-го, убийство произошло на фоне кампании перед местными выборами и приобрело политический характер.

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