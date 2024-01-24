Міністр оборони Молдови спростував фейк про нібито розміщення F-16 для України

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий у середу спростував інформацію, поширювану у Telegram-каналах, про те, що винищувачі F-16, які Захід направить Україні, певний час перебуватимуть у Меркулештському аеропорту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило молдовське видання Newsmaker.

Останніми днями деякі анонімні телеграм-канали поширювали інформацію про те, що аеропорт у Меркулештах використовують для тимчасового розміщення винищувачів F-16, які Захід передасть Україні.

Носатий назвав провокаційними повідомлення, контекст яких, за його словами, "насправді виглядає смішно".

"Вони спрямовані лише на дезінформацію громадян і дискредитацію оборонного відомства. Хочу зазначити, що всі ці повідомлення – дезінформація. Я засуджую і спростовую ці фейки", – сказав Носатий, закликавши громадян отримувати інформацію з перевірених джерел.

Міністр зазначив, що такі повідомлення здебільшого поширювали деякі телеграм-канали та "політики, які хочуть дестабілізувати ситуацію в країні".

Носатий також наголосив, що Національна армія діє відповідно до затверджених планів, здійснює діяльність у країні та за кордоном з метою зміцнення обороноздатності та розвитку необхідних спроможностей, щоб вміти діяти в будь-якій кризовій ситуації.

Нагадаємо, у Пентагоні розраховують, що цього року Україна отримає перші винищувачі F-16, а також відповідну інфраструктуру і запасні частини.

А наприкінці грудня перша група українських пілотів пройшла базову підготовку у Королівських ВПС Великої Британії і вирушила на навчання керуванню винищувачами F-16 у Данії.