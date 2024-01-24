Министр обороны Молдовы опроверг фейк о якобы размещении F-16 для Украины

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в среду опроверг информацию, распространяемую в Telegram-каналах, о том, что истребители F-16, которые Запад направит Украине, некоторое время будут находиться в Меркулештском аэропорту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило молдавское издание Newsmaker.

В последние дни некоторые анонимные телеграмм-каналы распространяли информацию о том, что аэропорт в Меркулештах используют для временного размещения истребителей F-16, которые Запад передаст Украине.

Носатый назвал провокационными сообщения, контекст которых, по его словам, "на самом деле выглядит смешно".

"Они направлены лишь на дезинформацию граждан и дискредитацию оборонного ведомства. Хочу отметить, что все эти сообщения – дезинформация. Я осуждаю и опровергаю эти фейки", – сказал Носатый, призвав граждан получать информацию из достоверных источников.

Министр отметил, что такие сообщения в основном распространяли некоторые телеграмм-каналы и "политики, которые хотят дестабилизировать ситуацию в стране".

Носатый также отметил, что Национальная армия действует в соответствии с утвержденными планами, осуществляет деятельность в стране и за рубежом с целью укрепления обороноспособности и развития необходимых возможностей, чтобы уметь действовать в любой кризисной ситуации.

Напомним, в Пентагоне рассчитывают, что в этом году Украина получит первые истребители F-16, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

А в конце декабря первая группа украинских пилотов прошла базовую подготовку в Королевских ВВС Великобритании и отправилась на обучение управлению истребителями F-16 в Дании.