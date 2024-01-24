У Латвії почали перевірку щодо українки, на яку поскаржились через недостатнє знання латиської

Центр державної мови Латвії (VVC) розпочав перевірку стосовно біженки з України Катерини Мефтод, яка працює в місцевій піцерії, через скарги на те, що вона недостатньо добре володіє латиською мовою для роботи в закладі громадського харчування.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", стало відомо із сюжету латвійського телеканалу TV3.

Катерина Мефтод виїхала з України незабаром після початку повномасштабного вторгнення Росії в Латвію, де потім влаштувалась кухаркою в піцерію. Через кілька місяців до закладу прийшов інспектор VVC зі скаргою, що клієнтів обслуговують російською.

Перший візит інспектора закінчився бесідою, але минулого тижня після чергової скарги він прийшов знову після скарги. Потім Катерині надіслали листа від VVC, в якому повідомлялося, що проти неї відкрито адміністративне провадження.

Як каже українка, під час першої зустрічі інспектор Центру державної мови Латвії розповів їй про скарги на те, що вона нібито не віталась латиською з відвідувачами.

Фото: TV3 / скриншот

"Я зустрілася з інспектором, і вона сказала мені, що є скарга на те, що я навіть не привіталася латиською мовою, що не відповідає дійсності, я знаю стандартні фрази і ходжу на мовні курси", – розповіла дівчина.

Керівник Катерини хвилюється, що адміністративний процес проти дівчини може призвести до покарання всього закладу. В інтерв’ю TV3 він каже, що закон дозволяє приймати на роботу українців без знання державної мови, якщо це не заважає виконанню їхніх обов'язків.

"Вона (Катерина. – Ред.) відповідає на дзвінки і обслуговує клієнтів тільки тоді, коли не може сама – або інша людина поїхала за доставкою, або за продуктами. Ми намагаємося зараз мати латиськомовний обслуговуючий персонал, але випікають піцу українці, тому що вони дуже працьовиті, багато працюють, роблять якісний продукт", – пояснює він.

У Центрі державної мови Латвії заявили TV3, що незнання латиської мови не повинне заважати працівникам виконувати робочі обов'язки під час обслуговування людей, а процедуру розпочали після другої перевірки, яка сталась через шість місяців і виявила, що "ситуація суттєво не змінилася".

VVC запевнив, що роботодавцю Катерини покарання не загрожує, а адміністративний процес не обов’язково призведе до будь-яких санкцій проти дівчини.

Нагадаємо, у Латвії розпочався процес видворення 985 громадян РФ, які не виконали вимоги закону про імміграцію, не склавши іспит на знання державної мови та не подавши заяву на отримання іншого виду дозволу на проживання.