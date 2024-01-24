В Латвии начали проверку украинки, на которую пожаловались из-за недостаточного знания латышского

Центр государственного языка Латвии (VVC) начал проверку в отношении беженки из Украины Екатерины Мефтод, которая работает в местной пиццерии, из-за жалоб на то, что она недостаточно хорошо владеет латышским языком для работы в заведении общественного питания.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", стало известно из сюжета латвийского телеканала TV3.

Екатерина Мефтод после начала полномасштабного вторжения России выехала из Украины в Латвию, где потом устроилась поваром в пиццерию. Через несколько месяцев в заведение пришел инспектор VVC с жалобой, что клиентов обслуживают на русском.

Первый визит инспектора закончился беседой, но на прошлой неделе после очередной жалобы он пришел снова. Затем Екатерине прислали письмо от VVC, в котором сообщалось, что против нее открыто административное производство.

Как говорит украинка, во время первой встречи инспектор Центра государственного языка Латвии рассказал ей о жалобах на то, что она якобы не здоровалась на латышском с посетителями.

ФОТО: TV3 / СКРИНШОТ

"Я встретилась с инспектором, и она сказала мне, что есть жалоба на то, что я даже не поздоровалась на латышском языке, что не соответствует действительности, я знаю стандартные фразы и хожу на языковые курсы", – рассказала девушка.

Руководитель Екатерины волнуется, что административный процесс против девушки может привести к наказанию всего заведения. В интервью TV3 он говорит, что закон позволяет принимать на работу украинцев без знания государственного языка, если это не мешает выполнению их обязанностей.

"Она (Екатерина. – Ред.) отвечает на звонки и обслуживает клиентов только в случае необходимости – когда другой человек поехал за доставкой или за продуктами. Мы стараемся сейчас иметь латышскоязычный обслуживающий персонал, но выпекают пиццу украинцы, потому что они очень трудолюбивые, много работают, делают качественный продукт", – объясняет он.

В Центре государственного языка Латвии заявили TV3, что незнание латышского языка не должно мешать работникам выполнять рабочие обязанности при обслуживании людей, а процедуру начали после второй проверки, которая произошла через шесть месяцев и обнаружила, что "ситуация существенно не изменилась".

VVC заверил, что работодателю Екатерины наказание не грозит, а административный процесс не обязательно приведет к каким-либо санкциям против девушки.

Напомним, в Латвии начался процесс выдворения 985 граждан РФ, которые не выполнили требования закона об иммиграции, не сдав экзамен на знание государственного языка и не подав заявление на получение другого вида на жительство.