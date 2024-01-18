У Латвії почалось видворення російських громадян

У Латвії розпочався процес видворення 985 громадян РФ, які не виконали вимоги закону про імміграцію, не склавши іспит на знання державної мови та не подавши заяву на отримання іншого виду дозволу на проживання.

Як пише "Європейська правда", повідомляє LSM.

Зазначають, що цим людям надіслані листи з проханням виїхати з країни протягом двох тижнів або врегулювати свій правовий статус у Латвії.

"Потім ми надсилаємо інформацію до Державної прикордонної служби, щоб вони перевірили останнє задеклароване місце проживання – чи перебуває людина там, чи ні", – пояснила начальник Управління у справах громадянства та міграції (PMLP) Майра Розе.

Водночас якщо людина перебуває у задекларованому місці проживання, в такому випадку вона отримає припис на виїзд, зазначила вона.

Громадяни РФ, які досі не намагалися врегулювати свій правовий статус, можуть також подати заяву на отримання іншого типу посвідки на проживання, наприклад, на підставі шлюбу або возз'єднання сім'ї.

"Ми зараз говоримо лише про добровільний виїзд. Це означає, що будь-якій людині має бути надано право виїхати добровільно з самого початку. Крім випадків, коли це в інтересах національної безпеки. Якщо людина нічого не робить і не оскаржує, то може бути й примусове видворення", – вказала Розе.

Наразі рішення про примусове видворення ухвалили щодо двох громадян РФ. Більшість російських громадян врегулювали свій статус, склавши мовний тест, подавши заяву на інший вид перебування або виїхавши, повідомляє LSM.

Голова комітету з питань громадянства, міграції та соціальної згуртованості Сейму Гунарс Кутріс заявив, що "примусове видворення, безумовно, буде".

"Скільки людей? Десятки чи сотні? Побачимо на практиці. Це не станеться за одну ніч. Напевно, частина сподівається, що хтось вирішить це питання за них", – додав він.

PMLP припускає, що деякі з цих 985 громадян РФ, які підлягають депортації, могли вже виїхати з Латвії. Водночас прикордонна служба має інформацію про тих людей, які виїжджають з Латвії, перетинаючи російський або білоруський кордон, але про тих, хто вирішив виїхати, наприклад, через Естонію, нічого не відомо.

Раніше повідомляли, що Латвія може видворити 1 167 громадян РФ, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію та не надали документи на отримання посвідки на проживання в країні.

Нагадаємо, наприкінці грудня стало відомо, що щонайменше 1 213 громадян Росії, які не виконали вимоги поправок до закону про імміграцію і подали документи на отримання дозволу на проживання в Латвії, будуть видворені з цієї країни.

У вересні Латвія не дозволила проживання 80 росіянам попри складений мовний іспит.