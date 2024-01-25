В уряді Польщі заявили, що українські олігархи отримують вигоду від аграрної політики ЄС

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський опублікував позиційний документ щодо аграрних протестів в якому закликають Євросоюз до спрощення та дебюрократизації спільної аграрної політики.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"Є дві причини, які вивели фермерів на дороги – це аграрна політика ЄС та надто широке відкриття кордонів для сільськогосподарської продукції з України" – йдеться у заяві Міністерства аграрної політики та сільського розвитку.

Щодо аграрної політики загалом, то, як зауважують в польському міністерстві, Європейський Союз запроваджує нові "необґрунтовані" обмеження, пов'язані з так званою "Зеленою угодою", а фермери змушені впроваджувати ще більш затратні заходи.

Зазначається, що якщо раніше проблеми відчували переважно безпосередні сусіди України, то зараз проблему надмірного імпорту нібито починають відчувати і фермери в більшій кількості країн-членів.

В міністерстві сільського господарства Польщі підкреслюють, що українські фермери і фермери з країн ЄС знаходяться в нерівних умовах конкуренції. Там звертають увагу, що українські агровиробники не повинні відповідати вимогам і обмеженням, що діють в ЄС – це і є порушенням основного принципу конкуренції.

Крім того, що "по той бік нашого східного кордону набагато сприятливіші ґрунтові та кліматичні умови".

"Європейське сільське господарство не має шансів на рівну конкуренцію" – наголошується в заяві.

За словами міністра, поки не будуть узгоджені двосторонні правила переміщення товарів, ембарго не буде скасовано.

"На форумах ЄС польська сторона також вимагає суттєвих змін до тимчасового механізму лібералізації торгівлі з Україною. Крім того, ми просимо, щоб можливі рішення приймалися безпосередньо між країною, яка постраждала від викривлення ринку, та Європейською комісією – без участі всіх країн-членів" – пишуть вони.

У міністерстві вважають, що від відсутності регулювання української продукції виграють не тамтешні фермери чи державний бюджет, а, головним чином, місцеві олігархи.

Як пише RMF24, цілком ймовірно, що Єврокомісія представить пропозиції щодо нових рішень вже наступного тижня.

У середу польські фермери заблокували дороги в 200 населених пунктах по всій країні, протестуючи, серед іншого, проти продовження безмитного імпорту агропродовольчої продукції з України.