У Польщі починаються великі протести фермерів з вимогами щодо імпорту з України

У Польщі 24 січня починається загальнонаціональний протест фермерів з вимогами щодо захисту їхнього бізнесу від імпорту з третіх країн, зокрема України.

Про це повідомляє RMF FM, пише "Європейська правда".

Аграрії планують вийти на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою технікою у понад 150 місцях по всій території країни. Протест найчастіше буде проходити у формі не блокади, а повільного руху колони, або ж демонстрації уздовж дороги.

Ключова вимога протесту – зупинити "безконтрольний імпорт сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів".

Польські аграрії наполягають, що опинились у неконкурентному становищі через те, що вони у своїй діяльності зобов’язані виконувати низку правил і додатково витрачати кошти на певні заходи захисту довкілля, тоді як на виробників у третіх країнах ці вимоги не поширюються.

Також вони хочуть протестом закликати готувати "стратегію щодо вступу України в ЄС у сфері сільського господарства" з поділом на сектори.

Друга вимога протестувальників – переглянути спільну європейську політику у сфері сільського господарства. Зокрема, вони невдоволені низкою обмежень, пов’язаних з Європейським зеленим курсом, і хочуть змін та більшої "гнучкості" у національній стратегії на увесь період до 2027 року.

Нагадаємо, під час візиту до Києва новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск запевнив, що Україна та Польща знайдуть вигідний для сільгоспвиробників обох країн вихід.

Водночас прем'єр України Денис Шмигаль заявив, що Київ обіцяв докласти максимум зусиль, щоб не нашкодити та підтримати інтереси польських фермерів і перевізників, а також висловив очікування, що й Польща зробить кроки щодо зняття обмежень для українських фермерів і виробників.

Перед цим повідомляли, що Польща виступить проти пропозиції Європейської комісії продовжити ще на рік, до червня 2025-го, режим пільгової торгівлі для України.