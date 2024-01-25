В Польше заявили, что украинские олигархи получают выгоду от аграрной политики ЕС

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский опубликовал позиционный документ по аграрным протестам, в котором призывает Евросоюз к упрощению и дебюрократизации общей аграрной политики.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Есть две причины, которые вывели фермеров на дороги – это аграрная политика ЕС и слишком широкое открытие границ для сельскохозяйственной продукции из Украины", – говорится в заявлении Министерства аграрной политики и сельского развития.

В министерстве считают, что от отсутствия регулирования украинской продукции выиграют не тамошние фермеры или государственный бюджет, а, главным образом, украинские олигархи.

Что касается аграрной политики в целом, то, как отмечают в польском министерстве, Европейский Союз вводит новые "необоснованные" ограничения, связанные с так называемым "Зеленым соглашением", а фермеры вынуждены внедрять еще более затратные меры.

Отмечается, что если раньше проблемы испытывали преимущественно непосредственные соседи Украины, то сейчас проблему чрезмерного импорта якобы начинают чувствовать и фермеры в большем количестве стран-членов.

В министерстве сельского хозяйства Польши подчеркивают, что украинские фермеры и фермеры из стран ЕС находятся в неравных условиях конкуренции. Там обращают внимание, что украинские агропроизводители не должны соответствовать требованиям и ограничениям, действующим в ЕС – это и является нарушением основного принципа конкуренции.

Кроме того, что "по ту сторону нашей восточной границы гораздо более благоприятные почвенные и климатические условия".

"Европейское сельское хозяйство не имеет шансов на равную конкуренцию" – отмечается в заявлении.

По словам министра, пока не будут согласованы двусторонние правила перемещения товаров, эмбарго не будет отменено.

"На форумах ЕС польская сторона также требует существенных изменений во временный механизм либерализации торговли с Украиной. Кроме того, мы просим, чтобы возможные решения принимались непосредственно между страной, пострадавшей от искажения рынка, и Европейской комиссией – без участия всех стран-членов", – пишут они.

Как пишет RMF24, вполне вероятно, что Еврокомиссия представит предложения по новым решениям уже на следующей неделе.

В среду польские фермеры заблокировали дороги в 200 населенных пунктах по всей стране, протестуя, среди прочего, против продолжения беспошлинного импорта агропродовольственной продукции из Украины.