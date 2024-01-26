Президентка Молдови створила комісію, яка напрацює Національну стратегію оборони

Президентка Молдови Мая Санду підписала указ про створення комісії, яка розробить Національну стратегію оборони країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Newsmaker.

Комісію очолив глава Міноборони Анатолій Носатий. До її складу також увійшли державні секретарі, заступник директора Служби інформації та безпеки (СІБ), заступник голови Служби держохорони і представник парламентської комісії національної безпеки, оборони та громадського порядку.

В указі Санду йдеться про те, що протягом п'яти місяців комісія має представити уряду проєкт Національної стратегії оборони Молдови.

Для цього вона має провести аналіз національної системи оборони з урахуванням національних цілей у сфері безпеки і оборони, встановлених у Стратегії національної безпеки.

Нагадаємо, парламент Молдови на засіданні 15 грудня 2023 року схвалив першу за 12 років Стратегію національної безпеки, яку раніше презентувала президентка Санду.

Проєкт охоплює кілька напрямів: інвестиції в оборону, мирне врегулювання придністровського конфлікту, боротьбу з корупцією і розвиток партнерських відносин у сфері безпеки з іншими країнами.

У 2023 році оборонні витрати Молдови, як повідомлялось, зросли на майже 70%.