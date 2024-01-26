Президент Молдовы создала комиссию, которая разработает Национальную стратегию обороны

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о создании комиссии, которая разработает Национальную стратегию обороны страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Newsmaker.

Комиссию возглавил глава Минобороны Анатолий Носатый. В ее состав также вошли государственные секретари, заместитель директора Службы информации и безопасности (СИБ), заместитель председателя Службы госохраны и представитель парламентской комиссии национальной безопасности, обороны и общественного порядка.

В указе Санду говорится о том, что в течение пяти месяцев комиссия должна представить правительству проект Национальной стратегии обороны Молдовы.

Для этого она должна провести анализ национальной системы обороны с учетом национальных целей в сфере безопасности и обороны, установленных в Стратегии национальной безопасности.

Напомним, парламент Молдовы на заседании 15 декабря 2023 года принял первую за 12 лет Стратегию национальной безопасности, которую ранее представила президент Санду.

Проект охватывает несколько направлений: инвестиции в оборону, мирное урегулирование приднестровского конфликта, борьбу с коррупцией и развитие партнерских отношений в сфере безопасности с другими странами.

В 2023 году оборонные расходы Молдовы, как сообщалось, выросли почти на 70%.