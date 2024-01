Ролик Єврокомісії до Дня пам’яті жертв Голокосту виправили після обурення Польщі

У профілі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн опублікували виправлене відео до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту після обурення Польщі попередньою версією ролика, де не вказували, що концтабір Аушвіц знаходився в окупованій нацистами країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У новому відеоролику, який з'явився у профілі фон дер Ляєн, немає згадки про Польщу, а натомість є титр: "Аушвіц, німецький нацистський табір смерті".

Algirdas Savitzkis.



Jana Neumannova.



Tekla Bruchsaler.#WeRemember the victims murdered by the Nazis in the Holocaust and say their names out loud.



Today, antisemitic acts are on the rise, alarmingly.



It is our duty to protect and make Jewish life thrive in Europe. pic.twitter.com/9mgGf2Wp30