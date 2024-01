Ролик Еврокомиссии ко Дню памяти жертв Холокоста исправили после возмущения Польши

В профиле президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовали исправленное видео к Международному дню памяти жертв Холокоста после возмущения Польши предыдущей версией ролика, где не указывали, что концлагерь Аушвиц находился в оккупированной нацистами стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В новом видеоролике, который появился в профиле фон дер Ляйен, нет упоминания о Польше, а вместо этого есть титр: "Аушвиц, немецкий нацистский лагерь смерти".

Algirdas Savitzkis.



Jana Neumannova.



Tekla Bruchsaler.#WeRemember the victims murdered by the Nazis in the Holocaust and say their names out loud.



Today, antisemitic acts are on the rise, alarmingly.



It is our duty to protect and make Jewish life thrive in Europe. pic.twitter.com/9mgGf2Wp30