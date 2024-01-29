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Ролик Еврокомиссии ко Дню памяти жертв Холокоста исправили после возмущения Польши

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Понедельник, 29 января 2024, 09:56

В профиле президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовали исправленное видео к Международному дню памяти жертв Холокоста после возмущения Польши предыдущей версией ролика, где не указывали, что концлагерь Аушвиц находился в оккупированной нацистами стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В новом видеоролике, который появился в профиле фон дер Ляйен, нет упоминания о Польше, а вместо этого есть титр: "Аушвиц, немецкий нацистский лагерь смерти".

В субботу, в годовщину освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау и в День памяти жертв Холокоста, в аккаунте Урсулы фон дер Ляйен появилось памятное видео. В нем еврокомиссары, в том числе и сама глава Еврокомиссии, вспоминают евреев, погибших в лагерях во время Второй мировой войны.

"Сегодня количество антисемитских актов тревожно растет. Наш долг – защитить и обеспечить достойную жизнь евреев Европы", – написала фон дер Ляйен. Эта подпись сохранилась и в новой версии.

В ролике показаны члены Еврокомиссии, которые пишут имена жертв от руки, а затем, поднимая карточки, произносят их вслух. Изображения сопровождают субтитры с личностями убитых, датами их рождения и смерти и местами, где это произошло. Однако географические детали, которые используются, вызвали критику со стороны Польши.

Авторы ролика указали местом расположения лагеря Аушвиц Польшу, но не добавили, что в то время Польша, как и сам лагерь, были под контролем нацистской Германии.

Недовольство выразили министр иностранных дел Радослав Сикорский, музей "Аушвиц-Биркенау", глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, а также Аркадиуш Мулярчик ("Право и справедливость"), который во времена правления его партии отвечал за подготовку отчета о военных потерях Польши.

Напомним, во времена правления партии "Право и справедливость" в Польше криминализировали термин "польские лагеря смерти".

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Еврокомиссия Польша Урсула фон дер Ляйен