Ролик Еврокомиссии ко Дню памяти жертв Холокоста исправили после возмущения Польши

В профиле президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен опубликовали исправленное видео к Международному дню памяти жертв Холокоста после возмущения Польши предыдущей версией ролика, где не указывали, что концлагерь Аушвиц находился в оккупированной нацистами стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В новом видеоролике, который появился в профиле фон дер Ляйен, нет упоминания о Польше, а вместо этого есть титр: "Аушвиц, немецкий нацистский лагерь смерти".

Algirdas Savitzkis.



Jana Neumannova.



Tekla Bruchsaler.#WeRemember the victims murdered by the Nazis in the Holocaust and say their names out loud.



Today, antisemitic acts are on the rise, alarmingly.



It is our duty to protect and make Jewish life thrive in Europe. pic.twitter.com/9mgGf2Wp30 January 28, 2024

В субботу, в годовщину освобождения лагеря Аушвиц-Биркенау и в День памяти жертв Холокоста, в аккаунте Урсулы фон дер Ляйен появилось памятное видео. В нем еврокомиссары, в том числе и сама глава Еврокомиссии, вспоминают евреев, погибших в лагерях во время Второй мировой войны.

"Сегодня количество антисемитских актов тревожно растет. Наш долг – защитить и обеспечить достойную жизнь евреев Европы", – написала фон дер Ляйен. Эта подпись сохранилась и в новой версии.

В ролике показаны члены Еврокомиссии, которые пишут имена жертв от руки, а затем, поднимая карточки, произносят их вслух. Изображения сопровождают субтитры с личностями убитых, датами их рождения и смерти и местами, где это произошло. Однако географические детали, которые используются, вызвали критику со стороны Польши.

Авторы ролика указали местом расположения лагеря Аушвиц Польшу, но не добавили, что в то время Польша, как и сам лагерь, были под контролем нацистской Германии.

Недовольство выразили министр иностранных дел Радослав Сикорский, музей "Аушвиц-Биркенау", глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера, а также Аркадиуш Мулярчик ("Право и справедливость"), который во времена правления его партии отвечал за подготовку отчета о военных потерях Польши.

Напомним, во времена правления партии "Право и справедливость" в Польше криминализировали термин "польские лагеря смерти".