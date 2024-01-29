У Німеччині двох ексдепутатів звинуватили в корупції за лобізм на користь Азербайджану

Мюнхенська прокуратура висунула звинувачення у корупції двом колишнім депутатам від Християнсько-демократичного союзу у зв’язку з нібито підкупом з боку Азербайджану.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Колишні депутати від ХДС Аксель Фішер та Едуард Лінтнер 33 і 23 роки відповідно були депутатами Бундестагу. Фішер не є депутатом з 2009 року, Лінтнер – з 2021-го. Підозри стосувалися також колишньої політикині Карін Штренц, але вона загинула у 2021 році.

Розслідування тривало понад чотири роки і закінчилося висуненням звинувачень за фактами корупції та підкупу обраних посадовців.

Лінтнера звинувачують в отриманні коштів від азербайджанської влади та їхній передачі іншим депутатам, у тому числі Штренц, в обмін на ухвалення рішень, вигідних Азербайджану – зокрема у ПАРЄ.

Прокуратура вважає, що Штренц погодилася діяти "згідно з очікуваннями Азербайджану".

Фішеру висувають ті самі звинувачення – він у 2011 році нібито домовився з представником парламенту Азербайджану підтримувати вигідну Баку лінію у ПАРЄ в обмін на грошову винагороду у майбутньому. Йшлося нібито про "позитивні" промови, передачу конфіденційної інформації та власне голосування.

Раніше подібні звинувачення висували проти ще одного депутата, Марка Гауптманна, але щодо нього розслідування у Тюрингії призупинили.

Лінтнер фактично не заперечує, що займався лобізмом на користь Азербайджану, і визнавав, що його компанії отримали з Азербайджану понад 3 млн євро. Водночас зараз він заявив, що кримінальні звинувачення невиправдані.

Нагадаємо, минулого тижня делегація Азербайджану оголосила, що припиняє взаємодію з ПАРЄ, не чекаючи рішення Парламентської асамблеї про застосування політичних санкцій.

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