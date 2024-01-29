В Германии двух экс-депутатов обвинили в коррупции за лоббизм в пользу Азербайджана

Мюнхенская прокуратура выдвинула обвинения в коррупции двум бывшим депутатам от Христианско-демократического союза в связи с якобы подкупом со стороны Азербайджана.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Бывшие депутаты от ХДС Аксель Фишер и Эдуард Линтнер 33 и 23 года соответственно были депутатами Бундестага. Фишер не является депутатом с 2009 года, Линтнер – с 2021-го. Подозрения касались также бывшего политика Карин Штренц, но она погибла в 2021 году.

Расследование длилось более четырех лет и закончилось выдвижением обвинений по фактам коррупции и подкупа избранных должностных лиц.

Линтнера обвиняют в получении средств от азербайджанских властей и их передаче другим депутатам, в том числе Штренц, в обмен на принятие решений, выгодных Азербайджану – в частности в ПАСЕ.

Прокуратура считает, что Штренц согласилась действовать "в соответствии с ожиданиями Азербайджана".

Фишеру выдвигают те же обвинения – он в 2011 году якобы договорился с представителем парламента Азербайджана поддерживать выгодную Баку линию в ПАСЕ в обмен на денежное вознаграждение в будущем. Речь шла якобы о "положительных" речах, передаче конфиденциальной информации и собственно голосовании.

Ранее подобные обвинения выдвигали против еще одного депутата, Марка Хауптманна, но в отношении него расследование в Тюрингии приостановили.

Линтнер фактически не отрицает, что занимался лоббизмом в пользу Азербайджана и признавал, что его компании получили из Азербайджана более 3 млн евро. В то же время сейчас он заявил, что уголовные обвинения неоправданны.

Напомним, на прошлой неделе делегация Азербайджана объявила, что прекращает взаимодействие с ПАСЕ, не дожидаясь решения Парламентской ассамблеи о применении политических санкций.

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