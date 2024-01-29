Польські ЗМІ: ЄС продовжить пільговий режим торгівлі з Україною з поступками Варшаві

Європейська комісія може вже в середу, 31 січня, схвалити продовження режиму пільгової торгівлі з Україною на рік, до червня 2025-го, із запобіжниками для регулювання імпорту, на яких наполягала Польща.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Проєкт рішення, яке продовжить торгівельні пільги для України, в понеділок розглянули очільники офісів єврокомісарів.

Він, зокрема, містить кількісні обмеження на три товари – український цукор, м'ясо птиці та яйця, на чому наполягали міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і комісар ЄС з питань сільського господарства Януш Войцеховський.

Також пропонується запровадити два "екстрені гальма" для українського імпорту – звичайне і на випадок раптових ринкових коливань у ЄС. Вони дозволять призупиняти імпорт української продукції на вимогу навіть однієї країни, пише RMF FM.

Текст рішення ще може змінитись. Зокрема, за інформацією журналістів, польський єврокомісар ще хоче змінити період розрахунку квот на три українські товари на більш сприятливий для Варшави.

Нагадаємо, 25 травня 2023 року Рада ЄС ухвалила регламент, який продовжує призупинення дії всіх митних зборів, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до ЄС ще на один рік, до червня 2024 року.

Раніше цього місяця ЗМІ повідомили, що Польща виступатиме проти продовження такого режиму торгівлі для України в ЄС.