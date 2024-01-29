Польские СМИ: ЕС продлит льготный режим торговли с Украиной с уступками Варшаве

Европейская комиссия может уже в среду, 31 января, одобрить продление режима льготной торговли с Украиной на год, до июня 2025-го, с предохранителями для регулирования импорта, на которых настаивала Польша.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Проект решения, которое продолжит торговые льготы для Украины, в понедельник рассмотрели руководители офисов еврокомиссаров.

Он в частности содержит количественные ограничения на три товара – украинский сахар, мясо птицы и яйца, на чем настаивали министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

Также предлагается ввести два "экстренных тормоза" для украинского импорта – обычный и на случай внезапных рыночных колебаний в ЕС. Они позволят приостанавливать импорт украинской продукции по требованию даже одной страны, пишет RMF FM.

Текст решения еще может измениться. В частности, по информации журналистов, польский еврокомиссар еще хочет изменить период расчета квот на три украинских товара на более благоприятный для Варшавы.

Напомним, 25 мая 2023 года Совет ЕС принял регламент, который продлевает приостановление действия всех таможенных пошлин, квот и мер торговой защиты в отношении украинского экспорта в ЕС еще на один год, до июня 2024 года.

Ранее в этом месяце СМИ сообщили, что Польша будет выступать против продолжения такого режима торговли для Украины в ЕС.