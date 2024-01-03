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Президентка Грузії висловила солідарність з Україною після масованої ракетної атаки РФ

Середа, 3 січня 2024, 08:54

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі після масованої ракетної атаки Росії на українські міста 2 січня висловила солідарність з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", вона написала у вівторок ввечері у своєму Twitter (Х).

"В той час як ми входимо в новий рік, Росія розпочинає 2024 рік з невпинних, невиправданих нападів на цивільне населення і життєво важливу інфраструктуру в Україні. Наші думки з Україною, і Грузія солідарна з нею в цей час, який мав би бути святковим", – зазначила Зурабішвілі.

Зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили 99 ракет різних типів, з них 72 вдалося знищити.

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що останній масований обстріл України з боку Росії свідчить про незацікавленість Москви у будь-яких мирних переговорах.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Росію притягнуть до відповідальності за її воєнні злочини.

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Грузія Війна з РФ Росія