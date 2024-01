Президентка Грузії висловила солідарність з Україною після масованої ракетної атаки РФ

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі після масованої ракетної атаки Росії на українські міста 2 січня висловила солідарність з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", вона написала у вівторок ввечері у своєму Twitter (Х).

"В той час як ми входимо в новий рік, Росія розпочинає 2024 рік з невпинних, невиправданих нападів на цивільне населення і життєво важливу інфраструктуру в Україні. Наші думки з Україною, і Грузія солідарна з нею в цей час, який мав би бути святковим", – зазначила Зурабішвілі.

As we usher in the new year, Russia commences 2024 with persistent, unjustified assaults on civilians and vital infrastructure in #Ukraine



Our thoughts are with Ukraine, and Georgia stands in solidarity during what should be a festive season



🇬🇪🇺🇦