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Президент Грузии выразила солидарность с Украиной после массированной ракетной атаки РФ

Среда, 3 января 2024, 08:54

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после массированной ракетной атаки России на украинские города 2 января выразила солидарность с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала во вторник вечером в своем Twitter (Х).

"В то время как мы входим в новый год, Россия начинает 2024 год с непрерывных, неоправданных нападений на гражданское население и жизненно важную инфраструктуру в Украине. Наши мысли с Украиной, и Грузия солидарна с ней в это время, которое должно быть праздничным", – отметила Зурабишвили.

Утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россию привлекут к ответственности за ее военные преступления.

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