Президент Грузии выразила солидарность с Украиной после массированной ракетной атаки РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили после массированной ракетной атаки России на украинские города 2 января выразила солидарность с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она написала во вторник вечером в своем Twitter (Х).

"В то время как мы входим в новый год, Россия начинает 2024 год с непрерывных, неоправданных нападений на гражданское население и жизненно важную инфраструктуру в Украине. Наши мысли с Украиной, и Грузия солидарна с ней в это время, которое должно быть праздничным", – отметила Зурабишвили.

As we usher in the new year, Russia commences 2024 with persistent, unjustified assaults on civilians and vital infrastructure in #Ukraine



Our thoughts are with Ukraine, and Georgia stands in solidarity during what should be a festive season



🇬🇪🇺🇦