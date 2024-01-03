Литва отримала першу партію іспанських мінометів

Збройні сили Литви отримали першу партію 120-мм мінометів EXPAL іспанського виробництва.

Про це повідомило у вівторок Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

"Це сучасне високоякісне озброєння знаменує собою значне посилення наших можливостей непрямої вогневої підтримки", – написали в офіційному акаунті міністерства в Twitter (Х).

🇱🇹@LTU_Army started a new year with a new addition to their arsenal – the EXPAL 120-MX2-SM 120mm mortars. This modern high-quality weaponry marks a significant enhancement to our indirect fire support capabilities. All procured mortars will reach Lithuania by this summer. pic.twitter.com/xXW2JRyJmw January 2, 2024

Мобільні й універсальні мінометні системи мають підвищену вогневу потужність і точність, що дозволяє піхоті й артилерії реагувати на тактичні вимоги операцій з непрямої вогневої підтримки.

Придбані Литвою міномети мають ефективну дальність стрільби до восьми кілометрів.

Контракт з іспанською компанією EXPAL Systems, S.A. вартістю близько 9,8 мільйона євро був підписаний восени 2022 року.

Усі закуплені міномети мають бути доставлені до Литви до літа 2024 року.

Тим часом президент Литви Гітанас Науседа після масованого ракетного обстрілу Росією 2 січня закликав партнерів негайного передати Україні більше систем ППО.