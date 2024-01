Литва отримала першу партію іспанських мінометів

Збройні сили Литви отримали першу партію 120-мм мінометів EXPAL іспанського виробництва.

Про це повідомило у вівторок Міністерство оборони Литви, пише "Європейська правда".

"Це сучасне високоякісне озброєння знаменує собою значне посилення наших можливостей непрямої вогневої підтримки", – написали в офіційному акаунті міністерства в Twitter (Х).

🇱🇹@LTU_Army started a new year with a new addition to their arsenal – the EXPAL 120-MX2-SM 120mm mortars. This modern high-quality weaponry marks a significant enhancement to our indirect fire support capabilities. All procured mortars will reach Lithuania by this summer. pic.twitter.com/xXW2JRyJmw