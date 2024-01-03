Литва получила первую партию испанских минометов

Вооруженные силы Литвы получили первую партию 120-мм минометов EXPAL испанского производства.

Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

"Это современное высококачественное вооружение знаменует собой значительное усиление наших возможностей непрямой огневой поддержки", – написали в официальном аккаунте министерства в Twitter (Х).

🇱🇹@LTU_Army started a new year with a new addition to their arsenal – the EXPAL 120-MX2-SM 120mm mortars. This modern high-quality weaponry marks a significant enhancement to our indirect fire support capabilities. All procured mortars will reach Lithuania by this summer. pic.twitter.com/xXW2JRyJmw January 2, 2024

Мобильные и универсальные минометные системы обладают повышенной огневой мощностью и точностью, что позволяет пехоте и артиллерии реагировать на тактические требования операций по непрямой огневой поддержке.

Приобретенные Литвой минометы имеют эффективную дальность стрельбы до восьми километров.

Контракт с испанской компанией EXPAL Systems, S.A. стоимостью около 9,8 миллиона евро был подписан осенью 2022 года.

Все закупленные минометы должны быть доставлены в Литву до лета 2024 года.

Между тем президент Литвы Гитанас Науседа после массированного ракетного обстрела Россией 2 января призвал партнеров немедленного передать Украине больше систем ПВО.