Литва получила первую партию испанских минометов

Вооруженные силы Литвы получили первую партию 120-мм минометов EXPAL испанского производства.

Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

"Это современное высококачественное вооружение знаменует собой значительное усиление наших возможностей непрямой огневой поддержки", – написали в официальном аккаунте министерства в Twitter (Х).

🇱🇹@LTU_Army started a new year with a new addition to their arsenal – the EXPAL 120-MX2-SM 120mm mortars. This modern high-quality weaponry marks a significant enhancement to our indirect fire support capabilities. All procured mortars will reach Lithuania by this summer. pic.twitter.com/xXW2JRyJmw