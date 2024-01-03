Австрія понад 10 разів викликала посла РФ через повномасштабну війну

Австрія засуджує агресивну війну Росії проти України та жорстокі атаки на цивільну інфраструктуру, у зв’язку з чим посла РФ вже 10 разів викликали до австрійського МЗС.

Про це "Укрінформу" повідомили у Міністерстві закордонних справ Австрії, коментуючи масовану атаку на Україну 2 січня.

"Австрія неодноразово займала чітку позицію і засуджувала незаконну, невиправдану і неспровоковану російську агресивну війну проти України на всіх політичних рівнях, востаннє – 29 грудня. Це стосується, зокрема, жорстоких атак на цивільну інфраструктуру з численними жертвами", – заявили в зовнішньополітичному відомстві країни.

Там наголосили, що Австрія "продовжуватиме рішуче відстоювати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України стільки, скільки буде потрібно".

"З огляду на це з 22 лютого 2022 року російський посол був викликаний вже понад 10 разів. Ми, звісно, залишаємо за собою право на подальші виклики (посла. – Ред.)", – відповіли в дипвідомстві на запитання про те, чи викличуть російського посла для висловлення протесту у зв’язку з ракетним тероризмом РФ.

Нагадаємо, зранку 2 січня Росія масовано атакувала ракетами Україну. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни запустили 99 ракет різних типів, з них 72 вдалося знищити.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

Голова Європейської ради Шарль Мішель вважає, що останній масований обстріл України з боку Росії свідчить про незацікавленість Москви у будь-яких мирних переговорах.