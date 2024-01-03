Австрия более 10 раз вызывала посла РФ из-за полномасштабной войны

Австрия осуждает агрессивную войну России против Украины и жестокие атаки на гражданскую инфраструктуру, в связи с чем посла РФ уже 10 раз вызывали в австрийский МИД.

Об этом "Укринформу" сообщили в Министерстве иностранных дел Австрии, комментируя массированную атаку на Украину 2 января.

"Австрия неоднократно занимала четкую позицию и осуждала незаконную, неоправданную и неспровоцированную российскую агрессивную войну против Украины на всех политических уровнях, последний раз – 29 декабря. Это касается, в частности, жестоких атак на гражданскую инфраструктуру с многочисленными жертвами", – заявили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Там подчеркнули, что Австрия "будет продолжать решительно отстаивать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины столько, сколько потребуется".

"Учитывая это, с 22 февраля 2022 года российский посол был вызван уже более 10 раз. Мы, конечно, оставляем за собой право на дальнейшие вызовы (посла. – Ред.)", – ответили в дипведомстве на вопрос о том, вызовут ли российского посла для выражения протеста в связи с ракетным терроризмом РФ.

Напомним, утром 2 января Россия массированно атаковала ракетами Украину. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что россияне запустили 99 ракет различных типов, из них 72 удалось уничтожить.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной ракетной атаки РФ ждет реакции и решительных мер западных стран.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.