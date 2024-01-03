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У Швеції зафіксували найсильніший січневий мороз за чверть століття

Середа, 3 січня 2024, 12:32

У Швеції в ніч з вівторка на четвер зафіксували найнижчу температуру січня за 25 років – понад -43℃.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Показник зафіксували у шведській Лапландії, в районі Норботтен. Вже у ніч на вівторок стовпчик термометра на станції в районі селища Кіккалуокта опустився до -41,6.

У ніч на 3 січня в районі селища Квіккйокк зареєстрували -43,6℃ – найнижчу січневу температуру у Швеції за останні 25 років. 

Для тієї станції це також найнижчий показник в історії спостережень – з 1888 року, коли там почали виміри. 

Через екстремальні морози місцями в країні скасували поїзди і автобусне сполучення, у кількох регіонах помаранчеве попередження у зв’язку з сильним вітром і снігопадами.

Очікується складна ситуація на дорогах, перебої з електропостачанням та мобільним зв’язком.

У сусідній Фінляндії холодний рекорд цієї зими був зафіксований у північно-західному місті Ілівієска, де температура уранці 2 січня впала до -37,8°C.

In large parts of eastern Sweden, including the Stockholm area, there is a yellow warning until Saturday. It will be several degrees below zero, and there may be up to two centimeters of snow, with large local variations.

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