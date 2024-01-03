Туск обіцяє розкрити дані про фінансові махінації попереднього уряду Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що його уряд розкриє інформацію про фінансові зловживання в багатьох державних установах, до яких причетна колишня партія влади "Право і справедливість".

Слова Туска на пресконференції в середу, 3 січня, цитує RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Польський прем’єр сказав, що на останньому засіданні уряду отримав від міністерки фондів і регіональної політики Катажини Пелчинської-Наленч інформацію про абсолютно неймовірні ситуації в таких установах, як Фонд національного майна".

"Волосся стає дибки, коли ми крок за кроком розкриваємо сірі та чорні сфери діяльності та фінансової ненажерливості тих, хто донедавна керував Польщею", – сказав він.

Як приклад Туск навів ситуацію, коли уряд ПіС створив понад 40 компаній нібито для будівництва житла для молоді, а в результаті було побудовано лише один блок на 40 квартир – а керівники компаній отримали понад 700 тисяч злотих "винагород".

На цьому тлі Пелчинська-Наленч розпорядилась звільнити правління польського Національного фонду нерухомості, а матеріали про зловживання передати до прокуратури на перевірку.

Прем’єр Польщі оголосив, що до кінця січня уряд створить повний перелік рад інститутів та урядових фондів, які підлягають ліквідації через зловживання й неналежну поведінку.

Нова польська влада вже раніше оголошувала про наміри розслідувати сумнівні дії попередників. Минулого місяця Сейм Польщі створив спеціальний комітет для розслідування так званого візового скандалу.

Читайте також: Полювання на Качинського: як нова влада Польщі хоче покарати попередників.