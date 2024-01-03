Туск обещает раскрыть данные о финансовых махинациях предыдущего правительства Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его правительство раскроет информацию о финансовых злоупотреблениях во многих государственных учреждениях, к которым причастна бывшая партия власти "Право и справедливость".

Слова Туска на пресс-конференции в среду, 3 января, цитирует RMF FM, сообщает "Европейская правда".

Польский премьер сказал, что на последнем заседании правительства получил от министра фондов и региональной политики Катажины Пелчиньской-Наленч информацию о "совершенно невероятных ситуациях в таких учреждениях, как Национальный фонд недвижимости".

"Волосы встают дыбом, когда мы шаг за шагом раскрываем серые и черные сферы деятельности и финансовой ненасытности тех, кто до недавнего времени руководил Польшей", – сказал он.

В качестве примера Туск привел ситуацию, когда правительство ПиС создало более 40 компаний якобы для строительства жилья для молодежи, а в результате был построен лишь один дом на 40 квартир – а руководители компаний получили более 700 тысяч злотых "вознаграждений".

На этом фоне Пелчиньска-Наленч распорядилась уволить правление польского Национального фонда недвижимости, а материалы о злоупотреблениях передать в прокуратуру на проверку.

Премьер Польши объявил, что до конца января правительство создаст полный перечень советов институтов и правительственных фондов, подлежащих ликвидации из-за злоупотреблений и неподобающего поведения.

Новая польская власть уже ранее объявляла о намерениях расследовать сомнительные действия предшественников. В прошлом месяце Сейм Польши создал специальный комитет для расследования так называемого визового скандала.

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