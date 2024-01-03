Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі направило перевірку до Головного управління поліції, яка має розслідувати, серед іншого, інцидент із вибухом гранатомета в кабінеті очільника поліції генерала Ярослава Шимчика.

Про це стало відомо Radio ZET, повідомляє "Європейська правда".

За інформацією журналістів радіостанції, міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кєровінський направив до Головного управління поліції інспекторів з Контрольного управління міністерства.

"Вони повинні з'ясувати обставини вибуху в грудні 2022 року в кабінеті тодішнього головного констебля поліції, а також інциденту в серпні минулого року, коли поліцейський гелікоптер Black Hawk під час пікніка пошкодив лінії електропередач", – йдеться в матеріалі.

Про перевірку стало відомо того ж дня, коли в Головному управлінні поліції Польщі відбулася церемонія прощання з двома колишніми заступниками голови поліції. Сам Шимчик, за даними Radio ZET, також був запрошений на церемонію, але не підтвердив свою присутність.

Нагадаємо, 14 грудня 2022 року у Варшаві в приміщенні управління поліції стався вибух гранатомета. З’ясувалося, що вибухнув "подарунок з України". Після цього генерал Шимчик два дні перебував у лікарні.

Правоохоронці в Україні відкрили провадження за фактом вибуху гранатомета.