СМИ: МВД Польши инициировало проверку полиции из-за взрыва гранатомета из Украины

Министерство внутренних дел и администрации Польши направило проверку в Главное управление полиции, которая должна расследовать, среди прочего, инцидент со взрывом гранатомета в кабинете главы полиции генерала Ярослава Шимчика.

Об этом стало известно Radio ZET, сообщает "Европейская правда".

По информации журналистов радиостанции, министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Керовинский направил в Главное управление полиции инспекторов из Контрольного управления министерства.

"Они должны выяснить обстоятельства взрыва в декабре 2022 года в кабинете тогдашнего главного констебля полиции, а также инцидента в августе прошлого года, когда полицейский вертолет Black Hawk во время пикника повредил линии электропередач", – говорится в материале.

О проверке стало известно в тот же день, когда в Главном управлении полиции Польши состоялась церемония прощания с двумя бывшими заместителями главы полиции. Сам Шимчик, по данным Radio ZET, также был приглашен на церемонию, но не подтвердил свое присутствие.

Напомним, 14 декабря 2022 года в Варшаве в помещении управления полиции произошел взрыв гранатомета. Выяснилось, что взорвался "подарок из Украины". После этого генерал Шимчик два дня находился в больнице.

Правоохранители в Украине открыли производство по факту взрыва гранатомета.