Боррель і голова МЗС Польщі погоджуються, що Україні потрібні далекобійні ракети

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у середу ввечері повідомив про телефонну розмову з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським.

Про це Боррель написав у Twitter (X), передає "Європейська правда".

Під час розмови дипломати "розділили все більше занепокоєння щодо посилення російських повітряних атак на українську цивільну інфраструктуру", повідомив топ-дипломат ЄС.

"Ми погодилися з необхідністю посилення нашої військової підтримки України, зокрема у вигляді ракет дальнього радіусу дії та зенітних ракет", – додав Боррель.

Good discussion with FM Poland @sikorskiradek. We shared increasing concerns over intensified Russian air attacks against Ukraine civilian infrastructure.



We agreed on the need to enhance our military support to Ukraine, including with long range and anti aircraft missiles. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 3, 2024

Сторони також обговорили шляхи посилення заходів проти обходу санкцій, оскільки "значно збільшений європейський експорт до третіх країн може бути реекспортований до Росії".

Раніше Сікорський закликав до рішучої відповіді на масований ракетний удар РФ по Україні 2 січня – посилити антиросійські санкції та надати Києву ракети дальнього радіуса дії, аби знищити пускові майданчики й командні центри РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після масованої ракетної атаки РФ сказав, що чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.