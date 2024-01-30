Глава МЗС Канади обговорить у Молдові боротьбу з дестабілізуючими діями РФ

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі відвідає Молдову та Польщу в період з 29 січня по 1 лютого 2024 року, де, зокрема, у Кишиневі зустрінеться з президенткою Маєю Санду, спікером парламенту Ігорем Гросу, прем'єром Доріном Речаном та своїм колегою Міхаєм Попшоєм.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє уряд Канади.

Під час зустрічей з високопосадовцями вона підтвердить підтримку Оттавою суверенітету та територіальної цілісності Молдови, а також її боротьби з російськими зусиллями, спрямованими на підрив демократії за допомогою дезінформації, йдеться в пресрелізі.

Згідно з повідомленням, Жолі висвітлить роботу Канади з притягнення до відповідальності тих, хто підтримує та допомагає дестабілізаційним діям РФ, зокрема шляхом запровадження санкцій проти молдовських олігархів, інших фізичних осіб та телеканалів, які просувають і поширюють російську дезінформацію.

Глава МЗС також обговорить зобов'язання Оттави в допомозі Кишиневу у вирішенні гуманітарної ситуації з українськими біженцями як співголова відповідної робочої групи платформи з підтримки Молдови, зазначає канадський уряд.

Крім того, посадовці дослідять, як дві країни можуть посилити співпрацю для забезпечення миру та безпеки в Молдові, зокрема в Придністров'ї, та як працює 18-місячний проєкт Оттави в Кишиневі з Міжнародною організацією з міграції вартістю 2 млн доларів, спрямований на навчання, оснащення та технічну допомогу національній поліції Молдови.

Раніше влада Молдови заявила, що не має наміру давати дозвіл на відкриття виборчих дільниць на президентських виборах РФ на території Придністровського регіону.

Перед цим Молдова повідомила, що у російського контингенту "миротворців" у Придністров’ї, де не відбувається ротації і забезпечення, незаконно з’явилися види озброєння, яких ці сили раніше не мали.

Про те, у якому стані та що має на озброєнні російський контингент у Придністров'ї, читайте у статтях "Чи можливий напад РФ на Україну з території Придністров'я",

а також "Чому Молдова не хоче йти до НАТО та як планує здолати Придністров’я".