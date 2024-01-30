Глава МИД Канады обсудит в Молдове борьбу с дестабилизирующими действиями РФ

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли посетит Молдову и Польшу в период с 29 января по 1 февраля 2024 года, где, в частности, в Кишиневе встретится с президентом Майей Санду, спикером парламента Игорем Гросу, премьером Дорином Речаном и своим коллегой Михаем Попшоем.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает правительство Канады.

Во время встреч с высокопоставленными чиновниками она подтвердит поддержку Оттавой суверенитета и территориальной целостности Молдовы, а также ее борьбы с российскими усилиями, направленными на подрыв демократии с помощью дезинформации, говорится в пресс-релизе.

Согласно сообщению, Жоли осветит работу Канады по привлечению к ответственности тех, кто поддерживает и помогает дестабилизирующим действиям РФ, в частности путем введения санкций против молдавских олигархов, других физических лиц и телеканалов, которые продвигают и распространяют российскую дезинформацию.

Глава МИД также обсудит обязательства Оттавы в помощи Кишиневу в решении гуманитарной ситуации с украинскими беженцами как сопредседатель соответствующей рабочей группы платформы по поддержке Молдовы, отмечает канадское правительство.

Кроме того, чиновники исследуют, как две страны могут усилить сотрудничество для обеспечения мира и безопасности в Молдове, в частности в Приднестровье, и как работает 18-месячный проект Оттавы в Кишиневе с Международной организацией по миграции стоимостью 2 млн долларов, направленный на обучение, оснащение и техническую помощь национальной полиции Молдовы.

Во время визита в Польшу, как сообщалось, Жоли обсудит помощь Украине.

Украина и Канада сейчас ведут переговоры о заключении договора о "гарантиях безопасности".

В середине января посол Канады в Украине Наталка Цмоць заявила, что Канада уже передала проект соглашения на согласование украинской стороне и переговоры могут завершиться через несколько недель.