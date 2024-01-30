У Словенії відбудеться референдум щодо будівництва другого ядерного реактора

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб 30 січня анонсував референдум, на якому громадяни країни висловляться щодо будівництва другого ядерного реактора на єдиній атомній електростанції країни Кршко.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

На пресконференції після зустрічі з лідерами парламентських партій, президенткою та іншими високопосадовцями Голоб заявив, що її учасники погодились розвивати відновлювані джерела енергії та ядерну енергетику.

"Для такого важливого проєкту, як цей – як з огляду на його цінність, так і з огляду на майбутнє країни – необхідно досягти консенсусу. Ми будемо шукати спільні рішення", – додав словенський прем'єр.

Очікується, що референдум відбудеться у другій половині 2024 року.

Лідер головної опозиційної партії Словенії та експрем'єр Янез Янша привітав заяву прем'єра, заявивши, що "вона прискорить процес будівництва другого реактора".

Наразі у Словенії діє одна АЕС Кршко, побудована спільно з Хорватією у 1983 році, з єдиним 700-мегаватним реактором американської компанії Westinghouse. Він забезпечує близько 20% потреб Словенії в енергетиці й 17% – Хорватії.

Термін експлуатації АЕС розрахований до 2043-го. Після землетрусу у Хорваті\ у грудні 2020 року роботу станції тимчасово призупинили.