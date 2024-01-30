В Словении состоится референдум по строительству второго ядерного реактора

Премьер-министр Словении Роберт Голоб 30 января анонсировал референдум, на котором граждане страны выскажутся по строительству второго ядерного реактора на единственной атомной электростанции страны Кршко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

На пресс-конференции после встречи с лидерами парламентских партий, президентом и другими высокопоставленными чиновниками Голоб заявил, что ее участники согласились развивать возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику.

"Для такого важного проекта, как этот – как учитывая его ценность, так и учитывая будущее страны – необходимо достичь консенсуса. Мы будем искать совместные решения", – добавил словенский премьер.

Ожидается, что референдум состоится во второй половине 2024 года.

Лидер главной оппозиционной партии Словении и экс-премьер Янез Янша приветствовал заявление премьера, заявив, что "оно ускорит процесс строительства второго реактора".

Сейчас в Словении действует одна АЭС Кршко, построенная совместно с Хорватией в 1983 году, с единственным 700-мегаваттным реактором американской компании Westinghouse. Он обеспечивает около 20% потребностей Словении в энергетике и 17% – Хорватии.

Срок эксплуатации АЭС рассчитан до 2043-го. После землетрясения в Хорватии в декабре 2020 года работу станции временно приостановили.