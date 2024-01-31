Експрем’єр Польщі Моравецький відкритий до об'єднання з Орбаном на рівні ЄС

Колишній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що він буде "відкритий" для приєднання угорського лідера Віктора Орбана до його політичної сім'ї після виборів у Європарламент.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Польська партія "Право і справедливість" є частиною правої групи Європейських консерваторів і реформістів (ECR) в Європейському парламенті, але 12 депутатів Європарламенту від Орбана наразі не мають домівки після сварки з правоцентристською Європейською народною партією в 2021 році.

"Я не впевнений, що до європейських виборів (у червні) можуть відбутися якісь зміни. Після виборів я особисто відкритий для того, щоб партія (Орбана) "Фідес" приєдналася до нашої групи ECR, це, звичайно, буде частиною дискусій і переговорів", – сказав Моравецький.

Приєднання сил Орбана до групи ECR, до якої також входять "Брати Італії" Джорджії Мелоні, може змінити баланс сил на користь правих євроскептичних сил у наступному законодавчому органі ЄС, оскільки прогнози передбачають зростання підтримки правих партій.

Моравецький зазначив, що угорський уряд і, зокрема, Орбан повинні спочатку попросити про вступ, а потім сім'я ECR повинна їх прийняти.

Минулого місяця Орбан заявив, що переговори з ECR тривають, але існує скептицизм щодо перспективи їхнього об'єднання, оскільки Польща та Угорщина не збігаються в поглядах на підтримку України.

Однак Моравецький також рішуче підтримав Угорщину в її протистоянні з іншими країнами-членами ЄС щодо виділення вкрай необхідної фінансової допомоги Україні, що буде обговорюватися лідерами ЄС у Брюсселі.

"Я бачу, як одна за одною відбуваються спроби шантажу Угорщини... Я можу лише сказати угорському уряду та прем'єр-міністру Орбану, що ми дуже підтримуємо його зусилля, спрямовані на боротьбу з цими брутальними спробами шантажу, які повністю порушують всі стандарти", – сказав він.

"Я не думаю, що Європейський Союз повинен діяти таким чином, однозначно ні", – додав Моравецький у відповідь на питання про нібито погрози ЄС фінансовими санкціями Угорщині, якщо вона продовжить блокувати допомогу Україні.

Нагадаємо, президенти більшості груп у Європарламенті у чіткому посланні до угорського прем’єра Віктора Орбана наголосили на потребі ухвалити рішення про допомогу Україні без зволікань.

Напередодні позачергового саміту ЄС, на якому буде вирішуватися доля багатомільярдної допомоги Україні, президент Європейської ради Шарль Мішель наголосив на критичній потребі досягти домовленості.