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Экс-премьер Польши Моравецкий открыт к объединению с Орбаном на уровне ЕС

Среда, 31 января 2024, 16:07

Бывший премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что он будет "открыт" к присоединению политсилы венгерского лидера Виктора Орбана к его политической семье после выборов в Европарламент.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Польская партия "Право и справедливость" является частью правой группы "Европейских консерваторов и реформистов" (ECR) в Европейском парламенте, но 12 депутатов Европарламента от партии Орбана не принадлежат ни к одной из политических групп в ЕП после ссоры с правоцентристской Европейской народной партией в 2021 году.

"Я не уверен, что до европейских выборов (в июне) могут произойти какие-то изменения. После выборов я лично открыт для того, чтобы партия (Орбана) "Фидес" присоединилась к нашей группе ECR, это, конечно, будет частью дискуссий и переговоров", – сказал Моравецкий.

Присоединение сил Орбана к группе ECR, в которую также входят "Братья Италии" Джорджии Мелони, может изменить баланс сил в пользу правых евроскептических сил в следующем законодательном органе ЕС, поскольку прогнозы предсказывают рост поддержки правых партий.

Моравецкий отметил, что венгерское правительство и, в частности, Орбан должны сначала попросить о вступлении, а затем семья ECR должна их принять.

В прошлом месяце Орбан заявил, что переговоры с ECR продолжаются, но существует скептицизм относительно перспективы их объединения, поскольку Польша и Венгрия не совпадают во взглядах на поддержку Украины.

Однако Моравецкий также решительно поддержал Венгрию в ее противостоянии с другими странами-членами ЕС относительно выделения крайне необходимой финансовой помощи Украине, что будет обсуждаться лидерами ЕС в Брюсселе.

"Я вижу, как одна за другой происходят попытки шантажа Венгрии... Я могу только сказать венгерскому правительству и премьер-министру Орбану, что мы очень поддерживаем его усилия, направленные на борьбу с этими грубыми попытками шантажа, которые полностью нарушают все стандарты", – сказал он.

"Я не думаю, что Европейский Союз должен действовать таким образом, однозначно нет", – добавил Моравецкий в ответ на вопрос о якобы угрозах со стороны ЕС финансовыми санкциями Венгрии, если она продолжит блокировать помощь Украине.

Напомним, президенты большинства групп в Европарламенте в четком послании к венгерскому премьеру Виктору Орбану отметили необходимость принять решение о помощи Украине без промедлений.

Накануне внеочередного саммита ЕС, на котором будет решаться судьба многомиллиардной помощи Украине, президент Европейского совета Шарль Мишель отметил критическую необходимость достичь договоренности.

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