Президент Польщі підписав бюджет на 2024 рік, відкинувши можливість дочасних виборів

Польський президент Анджей Дуда 31 січня підписав закон про бюджет країни на 2024 рік і так званий довколабюджетний закон, запевнивши, що це нівелює конституційну можливість оголошення дочасних виборів.

Про це, як пише "Європейська правда", оголосили в канцелярії польського лідера.

Як наголосили в канцелярії Дуди, підписання бюджетного законодавства означає відсутність підстав задіювати статтю 225 Конституції Польщі, яка надає президенту право розпускати парламент.

Цей сценарій, який напередодні публічно озвучив прем’єр Польщі Дональд Туск, раніше вважався частиною плану колишньої партії влади "Право і справедливість" покращити представництво в Сеймі й повернутись в уряд.

Але, наголосили у Дуди, стосовно закону про бюджет на 2024 рік ситуації, яка б давала президенту повноваження про розпуск парламенту, "не сталося".

Водночас президент Польщі скерував бюджет і довколабюджетний закон до Конституційного трибуналу з огляду на те, що в роботі над ним не брали участі Маріуш Камінський і Мацей Вонсік – засуджених екскерівників польського МВС.

Дуда, який помилував Камінського та Вонсіка, вважає їх законно обраними від "Права і справедливості" депутатами Сейму, тоді як керівництво парламенту – ні, позаяк ті були засуджені в кримінальному провадженні.

Сам Туск лаконічно прокоментував ситуацію у Twitter (X): "Бюджет підписано, і це все. Решта не має значення. Гроші підуть людям, і ніщо цьому не завадить".

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