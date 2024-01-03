Польські фермери поновлять блокаду пункту пропуску "Медика-Шегині"
Польські фермери з організації "Ошукане село" оголосили про відновлення блокади пункту пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною.
Як пише "Європейська правда", про це у коментарі агентству PAP заявив лідер організації Роман Кондрув.
За його словами, блокада поновиться з четверга, 4 січня.
"Ми не отримали письмового підтвердження того, що наші вимоги будуть виконані, тому ми продовжуємо протест", – сказав Кондрув.
Напередодні в Медику приїздив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський і запевнив, що вимоги фермерів будуть виконані, однак, за словами Кондрува, письмового запевнення він не отримував.
Кондрув обіцяє, що цього разу протест буде жорсткішим – пропускатимуть лише по одній вантажівці на годину.
Польські фермери вимагають від уряду субсидій на кукурудзу, ліквідних кредитів для фермерів і збереження сільськогосподарського податку на тогорічному рівні.
Нагадаємо, фермери з "Ошуканого села" почали блокувати перехід у Медиці з 23 листопада цього року.
24 грудня вони заявили, що призупинять свою акцію протесту до початку січня, а в разі виконання їхніх вимог можуть її і не відновити.
Наприкінці грудня в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону.