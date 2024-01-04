У Польщі ще не почали розслідування про "об’єкт", який порушив кордон під час повітряної атаки РФ 

У Польщі ще триває "процедура верифікації" щодо ймовірно російської ракети, яка залетіла у повітряний простір країни під час масованого обстрілу українських міст 29 грудня, а розслідування поки не починалося.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

За даними журналістів, військові прокурори у Любліні поки чекають ширший пакет документів від поліції, без якого наступний процедурний етап неможливий.

На даному етапі у процедурах досі йдеться про "неідентифікований об’єкт", що перетнув східний кордон, а не конкретно ракету.

Нагадаємо, у перших повідомленнях Генштаб Польщі заявив, що "об’єкт", котрий під час повітряної атаки залетів на десятки кілометрів вглиб країни у районі Замостя, ідентифікували як російську крилату ракету.

Після інциденту президент Анджей Дуда скликав Бюро нацбезпеки, а військові проводили пошуки у районі, щоб переконатися, що елементи ракети не падали на землю.

Під час нової масованої атаки РФ по українських містах 2 січня Польща піднімала у повітря винищувачі F-16.