Умєров розповів про "продуктивну розмову" з міністром оборони Польщі

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що мав "продуктивну розмову" зі своїм новим польським колегою Владиславом Косіняком-Камишом.

Про це глава Міноборони України написав у п’ятницю у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Умєров розповів, що надав польському міністру оновлену інформацію про ситуацію на фронті та нещодавні терористичні атаки РФ.

"Висловив вдячність за наміри Польщі посилити свою роль у коаліціях сил і засобів, що сприятиме безпеці Європи та національним інтересам Польщі. Запросив колегу відвідати Київ", – зазначив Умєров.

Had a productive call with Poland’s Deputy Prime Minister, Minister of National Defence Władysław Kosiniak-Kamysz @KosiniakKamysz. Congratulated my counterpart on his recent appointment.



Provided an update on the situation on the frontlines & recent terrorist attacks.



