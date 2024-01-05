Умеров рассказал о "продуктивном разговоре" с министром обороны Польши
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел "продуктивный разговор" со своим новым польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышом.
Об этом глава Минобороны Украины написал в пятницу в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".
Умеров рассказал, что предоставил польскому министру обновленную информацию о ситуации на фронте и недавних террористических атаках РФ.
"Выразил благодарность за намерения Польши усилить свою роль в коалициях сил и средств, что будет способствовать безопасности Европы и национальным интересам Польши. Пригласил коллегу посетить Киев", – отметил Умеров.
Had a productive call with Poland’s Deputy Prime Minister, Minister of National Defence Władysław Kosiniak-Kamysz @KosiniakKamysz. Congratulated my counterpart on his recent appointment.— Rustem Umerov (@rustem_umerov) January 5, 2024
Provided an update on the situation on the frontlines & recent terrorist attacks.
Grateful… pic.twitter.com/muXA3NiniL
Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в четверг, 4 января, развернуто объяснил, почему дальнейшая военная поддержка Украины отвечает европейским интересам.
Ранее Сикорский призвал к решительному ответу на массированный ракетный удар РФ по Украине 2 января – усилить антироссийские санкции и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия.