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Умеров рассказал о "продуктивном разговоре" с министром обороны Польши

Пятница, 5 января 2024, 13:23

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что провел "продуктивный разговор" со своим новым польским коллегой Владиславом Косиняком-Камышом.

Об этом глава Минобороны Украины написал в пятницу в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

Умеров рассказал, что предоставил польскому министру обновленную информацию о ситуации на фронте и недавних террористических атаках РФ.

"Выразил благодарность за намерения Польши усилить свою роль в коалициях сил и средств, что будет способствовать безопасности Европы и национальным интересам Польши. Пригласил коллегу посетить Киев", – отметил Умеров. 

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в четверг, 4 января, развернуто объяснил, почему дальнейшая военная поддержка Украины отвечает европейским интересам.

Ранее Сикорский призвал к решительному ответу на массированный ракетный удар РФ по Украине 2 января – усилить антироссийские санкции и предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия.

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